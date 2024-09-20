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Окупанти за добу понад 130 разів відкривали вогонь на Луганщині - ОВА

Окупанти за добу понад 130 разів відкривали вогонь на Луганщині - ОВА

Київ • УНН

 • 13039 перегляди

російські війська здійснили понад 130 обстрілів на Луганщині, переважно артилерією та безпілотниками.

Війська рф за добу понад 130 разів відкривали вогонь на Луганщині, проблему з накопиченням сміття в "лнр" залишили вирішувати "республіканському" штабу, перший після окупації світлофор у Сіверськодонецьку встановлять у 2026 році. Про це повідомляє Луганська ОВА, пише УНН.

Загалом понад 130 разів окупанти відкривали вогонь по населених пунктах та укріпленнях українських оборонців на Луганщині. Переважали артилерія та безпілотники. Ворог поцілив по селах Макіївка та Балка Журавка. Саме туди були спрямовані 108 БпЛА, 70 з яких – в бік Балки Журавки,

- поінформував Артем Лисогор, начальник Луганської обласної військової адміністрації.

Деталі

Бойові дії минулої доби точилися поблизу Стельмахівки, Макіївки та Балки Журавки (раніше – Невське).

За понад два роки загарбники в Сіверськодонецьку не полагодили жодного світлофора. Звісно що, нових теж не встановили. Рух містом залишається нерегульованим. Представники місцевої окупаційної влади зізнаються, що не можуть вирішити цієї проблеми. Питанням займаються гості з далекої пєрмі. Останні вже ніби провели обстеження та замовили проектно-кошторисну документацію. Перший світлофор обіцяють встановити ще за два роки – у 2026-му.

Також упродовж двох років лише на словах існує проект будівництва шістьох усеросійських сміттєзвалищ на території так званої "лнр". За цей період лише визначилися з точним місцем розташування одного з них і пообіцяли виділити 160 мільйонів рублів на проект. Звозити сміття туди планують як із захоплених територій, так і з сусідніх регіонів рф. Щорічно – по 350 тисяч тонн. А поки що окупанти обмежилися утворенням штабу з вирішення питань у сфері обігу твердих комунальних відходів, завданням якого є залишити вирішення цієї проблеми на регіональному рівні.

Над Україною збили 61 "шахед" та ракету Х-59 під час нічної атаки рф20.09.24, 10:05 • 14459 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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