Оккупанты за сутки более 130 раз открывали огонь на Луганщине - ОВА

Войска рф за сутки более 130 раз открывали огонь на Луганщине, проблему с накоплением мусора в "лнр" оставили решать "республиканскому" штабу, первый после оккупации светофор в Северодонецке установят в 2026 году. Об этом сообщает Луганская ОГА, пишет УНН.

Всего более 130 раз оккупанты открывали огонь по населенным пунктам и укреплениям украинских защитников на Луганщине. Преобладали артиллерия и беспилотники. Враг попал по селам Макеевка и Балка Журавка. Именно туда были направлены 108 БпЛА, 70 из которых - в сторону Балки Журавки, - проинформировал Артем Лысогор, начальник Луганской областной военной администрации.

Детали

Боевые действия за прошедшие сутки велись вблизи Стельмаховки, Макеевки и Балки Журавки (ранее - Невское).

За более чем два года захватчики в Северодонецке не починили ни одного светофора. Конечно, новых тоже не установили. Движение по городу остается нерегулируемым. Представители местной оккупационной власти признаются, что не могут решить эту проблему. Вопросом занимаются гости из далекой Перми. Последние уже вроде провели обследование и заказали проектно-сметную документацию. Первый светофор обещают установить еще через два года - в 2026-м.

Также на протяжении двух лет лишь на словах существует проект строительства шести всероссийских свалок на территории так называемой "лнр". За этот период только определились с точным местом расположения одной из них и пообещали выделить 160 миллионов рублей на проект. Свозить мусор туда планируют как с захваченных территорий, так и из соседних регионов рф. Ежегодно - по 350 тысяч тонн. А пока оккупанты ограничились образованием штаба по решению вопросов в сфере обращения твердых коммунальных отходов, задачей которого является оставить решение этой проблемы на региональном уровне.

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