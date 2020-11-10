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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 97666 просмотра

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Тревожность, слабость и проблемы с концентрацией: почему врач рекомендует сделать ИФА-тест на коронавирус

Тревожность, слабость и проблемы с концентрацией: почему врач рекомендует сделать ИФА-тест на коронавирус

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КИЕВ. 10 ноября. УНН. Бессимптомное течение COVID-19 не исключает появления осложнений от болезни. Человек, который не знает, что переболел коронавирусом, может долго не догадываться о причинах плохого самочувствия. Врач-инфекционист Лариса Мороз рассказала УНН, почему при появлении тревожности и проблем с концентрацией стоит сделать ИФА-тест на антитела к коронавирусу.

"Это обязательно надо сделать ИФА. Потому что не всегда коррелируется тяжесть течения с теми осложнениями, которые могут возникнуть через месяц, или два месяца, или даже позже. Сосудам может быть нанесен ущерб или нарушился немного приток крови к головному мозгу. Может быть тревожность, слабость, проблемы с концентрацией, депрессия. Это может быть и сохраниться после перенесенного заболевания даже несколько месяцев", - отметила врач-инфекционист.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Инфекционист рассказал, почему бессимптомным больным COVID-19 важно сделать ИФА-тест на антитела

Лариса Мороз отмечает: чтобы проверить, не является ли плохое самочувствие следствием осложнений бессимптомного коронавируса, надо сделать ИФА-тест на антитела. Таким образом можно будет быстрее поставить диагноз и выбрать схему лечения.

"Если сделать ИФА тестирование на антитела, оно в таких случаях покажет, переболел ли человек коронавирусом", - подытожила медик.

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