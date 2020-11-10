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Тривожність, слабкість і проблеми з концентрацією: чому лікар рекомендує зробити ІФА-тест на коронавірус

Тривожність, слабкість і проблеми з концентрацією: чому лікар рекомендує зробити ІФА-тест на коронавірус

Київ • УНН

 • 51163 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Безсимптомний перебіг COVID-19 не виключає появи ускладнень від хвороби. Людина, яка не знає, що перехворіла на коронавірус, може довго не здогадуватись про причини поганого самопочуття. Лікар-інфекціоніст Лариса Мороз розповіла УНН, чому при появі тривожності та проблем із концентрацією варто зробити ІФА-тест на антитіла до коронавірусу.

"Це обов’язково треба зробити ІФА. Тому що не завжди корелюється важкість перебігу з тими ускладненнями, які можуть виникнути через місяць, або два місяці, чи навіть пізніше. Судинам може бути завдано шкоди чи порушився трохи приплив крові до головного мозку. Може бути тривожність, слабкість, проблеми з концентрацією, депресія. Це може бути і зберегтися після перенесеного захворювання навіть декілька місяців", - зазначила лікар-інфекціоніст.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Інфекціоніст розповів, чому безсимптомним хворим на COVID-19 важливо зробити ІФА-тест на антитіла

Лариса Мороз наголошує: щоб перевірити, чи не є погане самопочуття наслідком ускладнень безсимптомного коронавірусу, треба зробити ІФА-тест на антитіла. Таким чином можна буде швидше поставити діагноз та обрати схему лікування.

"Якщо зробити ІФА тестування на антитіла, воно в таких випадках покаже, чи перехворіла людина коронавірусом", - підсумувала медик.

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