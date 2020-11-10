Тривожність, слабкість і проблеми з концентрацією: чому лікар рекомендує зробити ІФА-тест на коронавірус

"Це обов’язково треба зробити ІФА. Тому що не завжди корелюється важкість перебігу з тими ускладненнями, які можуть виникнути через місяць, або два місяці, чи навіть пізніше. Судинам може бути завдано шкоди чи порушився трохи приплив крові до головного мозку. Може бути тривожність, слабкість, проблеми з концентрацією, депресія. Це може бути і зберегтися після перенесеного захворювання навіть декілька місяців", - зазначила лікар-інфекціоніст.

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Лариса Мороз наголошує: щоб перевірити, чи не є погане самопочуття наслідком ускладнень безсимптомного коронавірусу, треба зробити ІФА-тест на антитіла. Таким чином можна буде швидше поставити діагноз та обрати схему лікування.

"Якщо зробити ІФА тестування на антитіла, воно в таких випадках покаже, чи перехворіла людина коронавірусом", - підсумувала медик.