Продолжается обустройство территории и реконструкция лестницы Старокиевской горы - КГГА

"Пейзажная аллея - это современная парковая зона в центре Киева. Ее заложили в 1980 году. По проекту архитектора Авраама Милецкого были спроектированы и построены деревянные лестницы, которые идут от Пейзажной аллеи на Подол в урочище Гончары-Кожемяки. Лестница, находились в неудовлетворительном состоянии, были демонтированы в 2016 году. В планах города - завершить реконструкцию лестницы и благоустройство прилегающей территории до конца мая этого года ", - сказал заместитель главы КГГА.

Александр Спасибко рассказал, что реконструкция лестницы инициирована Киевской городской государственной администрацией как первый шаг в создании ландшафтного парка, в который входят скверы на Пейзажной аллее, склоны Старокиевской горы, гор Десятинки, Щекавици и Киселевки.

По словам Александра спасибки, лестницы спроектировано как сборную монолитную железобетонную конструкцию и предусмотрено устройство декоративных накладок из древесины на ступеньках. Стоимость работ по реконструкции лестницы составляет 15 млн грн. Общая стоимость проекта реконструкции и обустройства территории составит около 70 млн грн. За эти средства проектом предусмотрена организация пешеходного движения с зонами отдыха, благоустройство и озеленение территории, строительство одноэтажного здания общественной уборной, установления тревожной кнопки, установки камер видеонаблюдения на лестнице и аллеи, зоны доступа к WIFI, установление рядов, обустройство смотровых площадок. Все приборы освещения для обеспечения энергоэффективности разработанные по технологии LED в Вандалоустойчивые исполнении. Освещение лестницы спроектировано в перилах на шине LED.

"Реконструкция осуществляется в едином историческом стиле с проектами реконструкции Пейзажной аллее, Аллее художников и территории возле Андреевского спуска. Этим летом киевляне и гости города смогут не только возможность пользоваться восстановленными, великолепными лестницей, ведущей на Подол, но и получат обновленную и обустроенную зону отдыха на прилегающей территории ", - сказал Александр Спасибко.