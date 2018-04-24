Триває облаштування території та реконструкція сходів Старокиївської гори – КМДА

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 20084 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 48503 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 64267 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 65222 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 95790 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 72358 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 82557 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 95590 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87947 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 187456 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
1м/с
77%
Популярнi новини

Трамп хоче укласти 90 торговельних угод за 90 днів

12 квітня, 12:55 • 3514 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 13726 перегляди

Військові рф атакували дроном автомобіль у Дніпровському районі Херсоні: загинув чоловік

12 квітня, 14:24 • 3966 перегляди

Трамп скасував мито на смартфони, комп'ютери та електроніку

12 квітня, 14:36 • 5452 перегляди

Порушення ПДР і агресивна поведінка: патрульні прокоментували інцидент з Алієвим

12 квітня, 16:13 • 10261 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 64268 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 187456 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 341751 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 276302 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 386159 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Михайло Федоров

Александр Вучич

Віктор Орбан

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Херсон

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 13776 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 13007 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 65224 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 20694 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 25802 перегляди
Актуальне

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

TikTok

БМ-27 «Ураган»

Триває облаштування території та реконструкція сходів Старокиївської гори – КМДА

Київ • УНН

 • 4222 перегляди

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Триває облаштування території та реконструкція сходів Старокиївської гори від Пейзажної алеї до урочища Гончарі-Кожум’яки. Заступник голови КМДА Олександр Спасибко повідомив про це під час відвідання Пейзажної алеї з інспекцією, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.

Триває облаштування території та реконструкція сходів Старокиївської гори – КМДА

“Пейзажна алея — це сучасна паркова зона в центрі міста Києва. Її заклали у 1980 році. За проектом архітектора Авраама Мілецького були спроектовані та побудовані дерев’яні сходи, які ідуть від Пейзажної алеї на Поділ до урочища Гончарі-Кожум’яки. Сходи, що знаходилися у незадовільному стані, були демонтовані в 2016 році. В планах міста — завершити реконструкцію сходів та благоустрій прилеглої території до кінця травня цього року”, — сказав заступник голови КМДА.

Олександр Спасибко розповів, що реконструкція сходів ініційована Київською міською державною адміністрацією як перший крок у створенні ландшафтного парку, до якого входять сквери на Пейзажній алеї, схили Старокиївської гори, гір Десятинки, Щекавиці та Киселівки.

За словами Олександра Спасибка, сходи спроектовано як збірну монолітну залізобетонну конструкцію та передбачено улаштування декоративних накладок із деревини на сходинках. Вартість робіт із реконструкції сходів становить 15 млн грн. Загальна вартість проекту реконструкції та облаштування території становитиме близько 70 млн грн. За ці кошти проектом передбачено організацію пішохідного руху із зонами відпочинку, благоустрій та озеленення території, будівництво одноповерхової будівлі громадської вбиральні, встановлення тривожної кнопки, встановлення камер відеоспостереження на сходах та алеї, зони доступу до WIFI, встановлення лав, облаштування оглядових майданчиків. Всі прибори освітлення для забезпечення енергоефективності розроблені за технологією LED у вандалостійкому виконанні. Освітлення сходів спроектовано в перилах на шині LED.

“Реконструкція здійснюється у єдиному історичному стилі з проектами реконструкції Пейзажної алеї, Алеї художників та території біля Андріївського узвозу. Цього літа кияни та гості міста матимуть не тільки можливість користуватися відновленими, чудовими сходами, що ведуть на Поділ, а й отримають оновлену і облаштовану зону відпочинку на прилеглій території”, — сказав Олександр Спасибко.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Київ
Brent
$64.71
Bitcoin
$85,371.20
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,648.36