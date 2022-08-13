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"Длительный конфликт": в британской разведке дали прогноз относительно войны рф против Украины

Киев • УНН

 • 203422 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Глава британской военной разведки генерал-лейтенант Джим Хокенхал считает, что война в Украине не завершится до конца этого года. Об этом он сообщил в интервью ВВС, сообщает УНН.

"Длительный конфликт": в британской разведке дали прогноз относительно войны рф против Украины

Цитата

«Мы должны опасаться думать в двоичных терминах - что люди выигрывают или проигрывают - или думать, что это тупик. россия явно пытается собрать больше сил после значительных потерь и передислоцировать часть своих войск с Донбасса на юг, где оказывается значительное давление со стороны украинских войск в Херсоне и его окрестностях. Но нереально ожидать решающего сдвига на юге в ближайшие месяцы. Я понимаю желание Украины вернуть территорию. И хотя будут контратаки и контрнаступления, я не верю, что в этом году обе стороны предпримут решительные действия. Я ожидаю длительного конфликта», – заявил Хокенхал.

По поводу применения ядерного оружия, то генерал считает, что российская военная доктрина включает в себя использование тактического или полевого ядерного оружия для военных операций. Но вряд ли тактическое ядерное оружие будет применено в скором будущем. Он объясняет, что эта вероятность может измениться, если динамическое поле боя изменится.

Напомним

Британская военная разведка недавно сообщила, что война россии в Украине вот-вот вступит в новую фазу, при этом большая часть боевых действий переместится на почти 350-километровый фронт, простирающийся к юго-западу от Запорожья до Херсона, параллельно реке Днепр.

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