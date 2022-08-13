"Тривалий конфлікт": у британській розвідці дали прогноз щодо війни рф проти України

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«Ми повинні побоюватися думати у двійкових термінах – що люди виграють чи програють – чи думати, що це глухий кут. росія явно намагається зібрати більше сил після значних втрат і передислокувати частину своїх військ з Донбасу на південь, де чиниться значний тиск з боку українських військ у Херсоні та його околицях. Але неможливо очікувати вирішального зсуву на півдні найближчими місяцями. Я розумію бажання України повернути територію. І хоча будуть контратаки та контрнаступи, я не вірю, що цього року обидві сторони вдадуться до рішучих дій. Я чекаю на тривалий конфлікт», – заявив Хокенхал.

Щодо застосування ядерної зброї, то генерал вважає, що російська військова доктрина включає використання тактичної або польової ядерної зброї для військових операцій. Але навряд чи тактична ядерна зброя буде застосована незабаром. Він пояснює, що ця можливість може змінитися, якщо динамічне поле бою зміниться.

Нагадаємо

Британська військова розвідка нещодавно повідомила, що війна росії в Україні ось-ось вступить у нову фазу, при цьому більша частина бойових дій переміститься на майже 350-кілометровий фронт, що тягнеться на південний захід від Запоріжжя до Херсона, паралельно річці Дніпро.