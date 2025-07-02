Триумфальное возвращение после годичного перерыва: Деревянченко победил Рамоса техническим нокаутом
Киев • УНН
Украинский боксер Сергей Деревянченко после годичного перерыва одержал победу техническим нокаутом над американцем Джереми Рамосом на арене "Texas Troubadour Theatre" в Нэшвилле, США.
В США, на арене "Texas Troubadour Theatre" в городе Нэшвилл, штат Теннесси, украинец Сергей Деревянченко в эффектном поединке победил американского боксёра Джереми Рамоса.
Передает УНН со ссылкой на RTFight.
Детали
Украинский боксёр Сергей Деревянченко, после годичного отсутствия в боях высокого уровня, успешно провёл поединок с американцем Джереми Рамосом, одержав победу техническим нокаутом в этом поединке.
Сергей Деревянченко (16-6, 11 КО) предыдущий поединок провёл в августе 2024 года. Тогда украинец бился с французом Кристианом Мбилли, но проиграл единогласным решением судей.
В новом бою украинец контролировал преимущество. Ему удалось добиться того, что Джереми Рамос (14-16, 4 КО) 5 раунд провёл, защищаясь "вторым номером". В шестом раунде украинский боксёр закрепил преимущество нокдаунами. В частности, Деревянченко заставил соперника во второй раз стать на одно колено после серии апперкотов. Впоследствии рефери остановил бой. Была зафиксирована победа Деревянченко благодаря техническому нокауту.
Напомним
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