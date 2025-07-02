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Триумфальное возвращение после годичного перерыва: Деревянченко победил Рамоса техническим нокаутом

Киев • УНН

 • 208 просмотра

Украинский боксер Сергей Деревянченко после годичного перерыва одержал победу техническим нокаутом над американцем Джереми Рамосом на арене "Texas Troubadour Theatre" в Нэшвилле, США.

Триумфальное возвращение после годичного перерыва: Деревянченко победил Рамоса техническим нокаутом

В США, на арене "Texas Troubadour Theatre" в городе Нэшвилл, штат Теннесси, украинец Сергей Деревянченко в эффектном поединке победил американского боксёра Джереми Рамоса.

Передает УНН со ссылкой на RTFight.

Детали

Украинский боксёр Сергей Деревянченко, после годичного отсутствия в боях высокого уровня, успешно провёл поединок с американцем Джереми Рамосом, одержав победу техническим нокаутом в этом поединке.

Сергей Деревянченко (16-6, 11 КО) предыдущий поединок провёл в августе 2024 года. Тогда украинец бился с французом Кристианом Мбилли, но проиграл единогласным решением судей.

В новом бою украинец контролировал преимущество. Ему удалось добиться того, что Джереми Рамос (14-16, 4 КО) 5 раунд провёл, защищаясь "вторым номером". В шестом раунде украинский боксёр закрепил преимущество нокдаунами. В частности, Деревянченко заставил соперника во второй раз стать на одно колено после серии апперкотов. Впоследствии рефери остановил бой. Была зафиксирована победа Деревянченко благодаря техническому нокауту.

Напомним

Известный украинский спортсмен, боксёр Василий Ломаченко объявил о завершении карьеры. Украинский боксёр Владислав Карпачёв жестоко убит в селе Гришино Донецкой области.

"Естественный этап": в команде Усика впервые прокомментировали разрыв с многолетним промоутером Красюком24.06.25, 05:49 • 3165 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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