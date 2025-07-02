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Тріймфальне повернення після річної перерви: Дерев'янченко переміг Рамоса технічним нокаутом

Київ • УНН

 • 300 перегляди

Український боксер Сергій Дерев'янченко після річної перерви здобув перемогу технічним нокаутом над американцем Джеремі Рамосом на арені "Texas Troubadour Theatre" у Нешвіллі, США.

Тріймфальне повернення після річної перерви: Дерев'янченко переміг Рамоса технічним нокаутом

У США, на арені "Texas Troubadour Theatre" у місті Нешвілл, штат Тенессі, українець Сергій Дерев'янченко у ефектному поєдинку переміг американського боксера Джеремі Рамоса.

Передає УНН із посиланням на RTFight.

Деталі

Український боксер Сергій Дерев'янченко, після річної відсутності у боях високого рівня, успішно провів поєдинок з американцем Джеремі Рамосом, здобувши перемогу технічним нокаутом у цьому поєдинку.

Сергій Дерев'янченко (16-6, 11 КО) попередній поєдинок провів у серпні 2024 року. Тоді українець бився з французом Крістіаном Мбіллі, але програв одноголосним рішенням суддів. 

 У новому бої українець контролював перевагу. Йому вдалося досягти того, що Джеремі Рамос (14-16, 4 КО) 5 раунд провів захищаючись "другим номером". У шостому раунді український боксер закріпив перевагу нокдаунами. Зокрема, Дерев'янченко змусив суперника вдруге стати на одне коліно після серії аперкотів. Згодом рефері зупинив бій. Було зафіксовано перемогу Дерев'янченко завдяки технічному нокауту.

Нагадаємо

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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