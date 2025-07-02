Тріймфальне повернення після річної перерви: Дерев'янченко переміг Рамоса технічним нокаутом
Київ • УНН
Український боксер Сергій Дерев'янченко після річної перерви здобув перемогу технічним нокаутом над американцем Джеремі Рамосом на арені "Texas Troubadour Theatre" у Нешвіллі, США.
У США, на арені "Texas Troubadour Theatre" у місті Нешвілл, штат Тенессі, українець Сергій Дерев'янченко у ефектному поєдинку переміг американського боксера Джеремі Рамоса.
Передає УНН із посиланням на RTFight.
Деталі
Український боксер Сергій Дерев'янченко, після річної відсутності у боях високого рівня, успішно провів поєдинок з американцем Джеремі Рамосом, здобувши перемогу технічним нокаутом у цьому поєдинку.
Сергій Дерев'янченко (16-6, 11 КО) попередній поєдинок провів у серпні 2024 року. Тоді українець бився з французом Крістіаном Мбіллі, але програв одноголосним рішенням суддів.
У новому бої українець контролював перевагу. Йому вдалося досягти того, що Джеремі Рамос (14-16, 4 КО) 5 раунд провів захищаючись "другим номером". У шостому раунді український боксер закріпив перевагу нокдаунами. Зокрема, Дерев'янченко змусив суперника вдруге стати на одне коліно після серії аперкотів. Згодом рефері зупинив бій. Було зафіксовано перемогу Дерев'янченко завдяки технічному нокауту.
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