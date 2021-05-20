Тринадцать футболистов вернулись из аренды в киевское "Динамо"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. После завершения чемпионата Украины 2020/2021 целый ряд игроков, отданных в аренду в другие клубы, вернутся в расположение "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба "бело-синих", передает УНН.
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К игрокам первой команды присоединятся Сергей Булеца, Роман Вантух, Никита Кравченко, Евгений Смирный, Евгений Исаенко, Владислав Кучерук, Владислав Дубинчак, Георгий Цитаишвили, Богдан Билошевський, Назарий Русин, Артем Шабанов, Бенито, Ибрагим Каргбо.
Тренерский штаб планирует взять этих игроков (за исключением тех, кому не позволит состояние здоровья) на предсезонный сбор.
Что касается других футболистов, находящихся в аренде, решение будет принято позже.
Стоит отметить, что сейчас действующий чемпион Украины находится в отпуске и соберется в Киеве 22 июня.
Что предшествовало этому
“Динамо” рассталось с легионером, который провел за сезон в клубе только 9-ть минут.