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Тринадцять футболістів повернулися з оренди в київське "Динамо"

Київ • УНН

 • 14200 перегляди

КИЇВ. 20 травня. УНН. Після завершення чемпіонату України 2020/2021 цілий ряд гравців, відданих в оренду до інших клубів, повернуться до розташування "Динамо". Про це інформує прес-служба "біло-синіх", передає УНН.

Тринадцять футболістів повернулися з оренди в київське "Динамо"

Деталі

До гравців першої команди приєднаються: Сергій Булеца, Роман Вантух, Микита Кравченко, Євген Смирний, Євген Ісаєнко, Владислав Кучерук, Владислав Дубінчак, Георгій Цітаішвілі, Богдан Білошевський, Назарій Русин, Артем Шабанов, Беніто, Ібрагім Каргбо.

Тренерський штаб планує взяти цих гравців (за винятком тих, кому не дозволить стан здоров'я) на передсезонний збір.

Стосовно інших футболістів, які перебувають в оренді, рішення буде прийнято пізніше.

Варто зазначити, що наразі чинний чемпіон України перебуває у відпустці і збереться в Києві 22 червня.

Що передувало цьому

"Динамо" розпрощалося із легіонером, який провів за сезон у клубі лише 9-ть хвилин.

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