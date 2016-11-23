Трехмесячный младенец умер из-за недосмотра в Днепре
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Трехмесячный младенец умер из-за недосмотра в Днепре. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.
Вчера, 22 ноября, во время утренней прогулки мать заметила, что сыну стало плохо и он начал хрипеть. Женщина вызвала скорую помощь, однако заметив, что ребенок уже умер, не стала ждать врачей и пошла дальше гулять с мертвым младенцем в коляске.
Медики были вынуждены с помощью свидетелей искать женщину на улицах города. Когда врачи все же обнаружили заявителя, им пришлось только констатировать смерть ребенка.
Установлено, что мать с ребенком приехали из ж/м Левобережный к биологическому отцу младенца. По словам матери, мальчик был абсолютно здоровым. Во время последнего диспансерного осмотра участковым педиатром, никаких болезней и патологий у ребенка обнаружено не было. По заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала вирусная пневмония с отеком головного мозга.
По факту смерти ребенка открыто уголовное производство по п.2 ч.2 ст.115 (умышленное убийство малолетнего ребенка) УК Украины с пометкой естественная смерть. Впрочем, в действиях матери усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст.166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) УК Украины.
Санкция этой статьи предусматривает лишение или ограничение свободы на срок от 2-х до 5 лет.