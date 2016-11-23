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Тримісячне немовля померло через недогляд у Дніпрі

Київ • УНН

 • 12384 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Тримісячне немовля померло через недогляд матері у Дніпрі. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Дніпропетровської області.

Тримісячне немовля померло через недогляд у Дніпрі

Вчора, 22 листопада, під час ранкової прогулянки мати помітила, що синові стало погано і він почав хрипіти. Жінка викликала швидку допомогу, проте помітивши, що дитина вже померла, не стала чекати лікарів і пішла далі гуляти з мертвим немовлям в колясці.

Медики були змушені за допомогою свідків розшукувати жінку на вулицях міста. Коли лікарі все ж таки виявили заявницю, їм довелося тільки констатувати смерть дитини.

Встановлено, що мати з дитиною приїхали з ж/м Лівобережний до біологічного батька немовляти. За словами матері, хлопчик був абсолютно здоровим. Під час останнього диспансерного огляду дільничним педіатром, ніяких хвороб та патологій у дитини виявлено не було. За висновком судово-медичної експертизи, причиною смерті стала вірусна пневмонія з набряком головного мозку.

За фактом смерті дитини відкрито кримінальне провадження за п.2 ч.2 ст.115 (умисне вбивство малолітньої дитини)КК України з поміткою природна смерть. Втім у діях матері вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст.166 (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) КК України.

Санкція цієї статті передбачає позбавлення або обмеження волі на строк від 2-х до 5 років.

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