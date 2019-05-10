Трибунал по морскому праву: Украину будут представлять университетские профессора

КИЕВ. 10 мая. УНН. Во время слушаний в Международном трибунале по морскому праву 10 мая в представлении позиций Украины примут участие университетские профессора. Об этом написала заместитель министра иностранных дел по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль в Facebook, передает УНН.