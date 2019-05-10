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Трибунал по морскому праву: Украину будут представлять университетские профессора

Трибунал по морскому праву: Украину будут представлять университетские профессора

Киев  •  УНН

 • 22331 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. Во время слушаний в Международном трибунале по морскому праву 10 мая в представлении позиций Украины примут участие университетские профессора. Об этом написала заместитель министра иностранных дел по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль в Facebook, передает УНН.

“Чуть ли не самую важную роль в представлении позиций государств в международных судебных инстанциях сыграют университетские профессора. Нам повезло привлечь в представительство наших интересов в судебных делах людей, академический и практический опыт и авторитет которых признан во всем мире”, — отметила Зеркаль.

По ее словам, в представлении украинских позиций примет участие профессор Жан-Марк Тювенин (Jean-Marc Thouvenin) — генеральный секретарь Гаагской Академии международного права. Он ведет активную практику представительства государств в Международном суде ООН, Постоянной палате третейского суда и в Европейском суде справедливости в течение десятилетий.

В частности, он участвует в актуальных на сегодня делам в Международном суде ООН, таких, как “Боливия против Чили по обязанности вести переговоры о доступе к Тихого Океана” и “Иран против США о нарушении положений двустороннего Соглашения о дружбе 1955”.

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Кроме того, в представлении позиций Украины примет участие профессор Альфред Соонс (Alfred H. Soons), который был арбитром в трибуналах по морскому праву во многих делах последних лет, в частности, в деле “Филиппины против Китая по Южно-Китайского моря” и по делу “Нидерланды против России по голландского судна ”Arctic Sunrise“.

“Решение по этим делам чаще всего упоминаются в контексте наших дел против Российской Федерации”, — отметила Зеркаль.

Она добавила, что на июньских слушаниях в Гааге также присоединится Гарольд Коу (Harold Koh) — Стерлингском Профессор (Sterling Professor) по международному праву Йельского университета.

Ранее УНН сообщал, что слушания по трибунале по морскому праву в деле Украины продлятся только 3 часа.

Напомним, в МИД озвучили требования Украины на слушаниях международного трибунала по морскому праву.

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