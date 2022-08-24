"Трибунал над "азовцами" в Мариуполе: оккупанты сообщают о минировании филармонии
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Во временно захваченном оккупантами Мариуполе Донецкой области квартал со зданием филармонии, где захватчики готовят судилище над защитниками «Азовстали», закрыты вторые сутки подряд. Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко в Telegram, передает УНН.
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«Квартал со зданием филармонии закрыт российскими военными на вторые сутки подряд. Вчера работникам филармонии приказали не выходить на работу. Утром к зданию подъехало три автобуса в сопровождении пяти КАМАЗов с военными», – заявил он.
Детали
Он отметил, что подконтрольные оккупационным властям Мариуполя паблики сообщили о минировании филармонии и нахождении по меньшей мере одного взрывного устройства.
«Эта информация со ссылкой на «мой источник в филармонии точно видела» похожая на подготовку информационного пространства к очередной провокации россиян с участием наших защитников. Фактическое минирование в условиях жестких мер безопасности в здании филармонии и рядом просто невозможно», - подчеркнул чиновник.
Андрющенко призвал распространить данную информацию, ведь оккупанты боятся публичности.
По его словам, в настоящее время дата начала судилища остается неизвестной.
Дополнение
В начале августа появилась информация. что в Мариуполе состоится самосуд над украинскими военными из полка Азов. Мариупольский городской совет опубликовал видео с места, где рашисты хотят провести показательный "суд".