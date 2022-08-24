"Трибунал над "азовцами" в Мариуполе: оккупанты сообщают о минировании филармонии

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«Квартал со зданием филармонии закрыт российскими военными на вторые сутки подряд. Вчера работникам филармонии приказали не выходить на работу. Утром к зданию подъехало три автобуса в сопровождении пяти КАМАЗов с военными», – заявил он.

Детали

Он отметил, что подконтрольные оккупационным властям Мариуполя паблики сообщили о минировании филармонии и нахождении по меньшей мере одного взрывного устройства.

«Эта информация со ссылкой на «мой источник в филармонии точно видела» похожая на подготовку информационного пространства к очередной провокации россиян с участием наших защитников. Фактическое минирование в условиях жестких мер безопасности в здании филармонии и рядом просто невозможно», - подчеркнул чиновник.

Андрющенко призвал распространить данную информацию, ведь оккупанты боятся публичности.

По его словам, в настоящее время дата начала судилища остается неизвестной.

Дополнение

В начале августа появилась информация. что в Мариуполе состоится самосуд над украинскими военными из полка Азов. Мариупольский городской совет опубликовал видео с места, где рашисты хотят провести показательный "суд".