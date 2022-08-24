"Трибунал над "азовцями" у Маріуполі: окупанти повідомляють про мінування філармонії
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. У тимчасово захопленому окупантами Маріуполі Донецької області квартал з будівлею філармонії, де загарбники готують судилище над захисниками «Азовсталі», зачинено другу добу поспіль. Про це наголосив радник мера Петро Андрющенко у Telegram, інформує УНН.
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«Квартал з будівлею філармонії зачинено російськими військовими другу добу поспіль. Вчора працівникам філармонії наказали не виходити на роботу. Вранці до будівлі під’їхали три автобуси у супроводі п’яти КАМАЗів з військовими», - заявив він.
Деталі
Він зазначив, що підконтрольні окупаційної владі Маріуполя пабліки повідомили про мінування філармонії і знаходження щонайменше одного вибухового пристрою.
«Ця інформація з посиланням на «моє джерело в філармонії точно бачило» схожа на підготовку інформаційного простору до чергової провокації росіян за участі наших захисників. Фактичне мінування в умовах жорстких заходів безпеки в будівлі філармонії та поруч просто неможливо», - наголосив посадовець.
Андрющенко закликав розповсюдити дану інформацію, адже окупанти бояться публічності.
За його словами, наразі дата початку судилища залишається невідомою.
Доповнення
На початку серпня з'явилася інформація, що у Маріуполі відбудеться самосуд над українськими військовими з полку Азов. Маріупольська міська рада опублікувала відео з місця, де рашисти хочуть провести показовий "суд".