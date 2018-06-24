Три ветеранские сборные Украины триумфовали на ЧЕ по баскетболу

Чемпионский титул завоевали уже три сборные: женская в возрастной категории 45+ и мужские в возрастных категориях 55+ и 65+. Наиболее полезными игроками чемпионата стали и соответственно получили титулы MVP Владимир Гамов (65+), Юрий Косенко (55+) и Оксана Косенко (45+).

Примечательно, что Украина удивление широко представлена ​​на первенстве Старого Света — десятью командами.

Добавим также, чемпионат Европы среди ветеранов в городе Пула продлится до 24 июня.