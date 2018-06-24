Три ветеранські збірні України тріумфували на ЧЄ з баскетболу

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КИЇВ. 24 червня. УНН. У курортному місті Пула (Хорватія) стартував баскетбольний чемпіонат Європи серед ветеранів, інформує УНН з посиланням на Федерацію баскетболу України.

Чемпіонський титул здобули вже три збірні: жіноча у віковій категорії 45+ і чоловічі у вікових категоріях 55+ і 65+. Найкориснішими гравцями чемпіонату стали і відповідно здобули титули MVP Володимир Гамов (65+), Юрій Косенко (55+) і Оксана Косенко (45+).

Примітно, що Україна напрочуд широко представлена на першості Старого Світу — десятьма командами.

Додамо також, чемпіонат Європи серед ветеранів у місті Пула триватиме до 24-го червня.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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