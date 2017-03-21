Три награды завоевали украинки на турнире по каратэ

Результаты участия представителей Украины:

Терлюга Анжелика - 1 место (Кумитэ женщины до 55 кг);

Степашко Анастасия - 2 место (Кумитэ женщины более 68 кг);

Серегина Анита - 3 место (Кумитэ женщины до 61 кг);

Чеголя Анна - 5 место (Кумитэ женщины до 50 кг).

Отметим, что в топ-10 также вошли Угнич Игорь - 7 место, Горуна Станислав - 7 место, Торошанко Андрей - 7 место, Мельник Галина - 9 место.

Заметим, что в соревнованиях приняли участие 1013 спортсменов из 67 стран мира. От команды Украинской Федерации Каратэ приняли участие 41 спортсмен.

Напомним, что каратист С.Горуна стал победителем всемирного турнира во Франции.