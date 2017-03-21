Три награды завоевали украинки на турнире по каратэ

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КИЕВ. 21 марта. УНН. В городе Роттердам (Нидерланды) состоялся очередной этап "Karate1 Premier League" - Rotterdam 2017, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию Украины по каратэ.

Результаты участия представителей Украины:

Терлюга Анжелика - 1 место (Кумитэ женщины до 55 кг);

Степашко Анастасия - 2 место (Кумитэ женщины более 68 кг);

Серегина Анита - 3 место (Кумитэ женщины до 61 кг);

Чеголя Анна - 5 место (Кумитэ женщины до 50 кг).

Отметим, что в топ-10 также вошли Угнич Игорь - 7 место, Горуна Станислав - 7 место, Торошанко Андрей - 7 место, Мельник Галина - 9 место.

Заметим, что в соревнованиях приняли участие 1013 спортсменов из 67 стран мира. От команды Украинской Федерации Каратэ приняли участие 41 спортсмен.

Напомним, что каратист С.Горуна стал победителем всемирного турнира во Франции.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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