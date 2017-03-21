Три нагороди вибороли українки на престижному турнірі з карате
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. В місті Роттердам (Нідерланди) відбувся черговий етап “Karate1 Premier League” — Rotterdam 2017, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію України з карате.
Результати участі представників України:
Терлюга Анжеліка — 1 місце (Куміте жінки до 55 кг);
Степашко Анастасія — 2 місце (Куміте жінки понад 68 кг);
Серьогіна Аніта — 3 місце (Куміте жінки до 61 кг);
Чеголя Ганна — 5 місце (Куміте жінки до 50 кг).
Відзначимо, що до топ-10 також увійшли Угніч Ігор — 7 місце, Горуна Станіслав — 7 місце, Торошанко Андрій — 7 місце, Мельник Галина — 9 місце.
Зауважимо, що в змаганнях взяли участь 1013 спортсменів з 67 країн світу. Від команди Української Федерації Карате прийняли участь 41 спортсмен.
Нагадаємо, що каратист С.Горуна став переможцем всесвітнього турніру у Франції.