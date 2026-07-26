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Три человека пострадали в результате ночного удара рф баллистикой по Киеву

Киев • УНН

 • 974 просмотра

В результате ночной атаки российских войск по Киеву пострадали трое жителей. Одного госпитализировали, двоим оказали помощь на месте.

Три человека пострадали в результате ночного удара рф баллистикой по Киеву

В результате ночной атаки российских войск на Киев пострадали трое жителей столицы. Один из них госпитализирован, еще двум медики оказали помощь на месте. Об этом сообщил столичный городской голова Виталий Кличко, передает УНН.

В результате атаки врага на столицу пострадали трое жителей Киева. Одного из них медики госпитализировали

- говорится в сообщении.

Отмечается, что двум оказали помощь амбулаторно.

Напомним

В результате ночного обстрела Киева возникли пожары в Деснянском, Шевченковском и Соломенском районах. Сгорели склад, 10 легковых автомобилей и грузовик, пожары ликвидированы.

Силы ПВО уничтожили 5 баллистических ракет и 104 дрона во время ночной атаки рф26.07.26, 09:16 • 1578 просмотров

Ольга Розгон

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