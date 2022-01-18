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Третий украинский город за день сообщил о "заминировании" учебного заведения

Киев • УНН

 • 29002 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Во Львове, из-за сообщения о заминировании, эвакуируют учащихся лицея № 93, информирует УНН со ссылкой на Львовский городской совет.

Детали

Сообщается, что сегодня, около 12:00, поступило сообщение о минировании лицея № 93, в Сиховском районе Львова. Сейчас из здания лицея эвакуируют учеников и сообщают родителей.

Цитата:

“На электронную почту лицея № 93 поступило сообщение о заминировании. Школа оперативно сообщила все соответствующие службы и проводит эвакуацию учеников. Будет проведено обследование помещения учебного заведения и прилегающей территории на наличие взрывоопасных веществ или предметов”, - сообщила руководитель городского управления образования Леся Васюта.

Дополнение

По состоянию на сегодня это уже третий город, который сообщил о “заминировании” учебных заведений. В частности, в столице сейчас проверяют информацию о минировании почти полсотни учебных заведений.

Также в Кривом Роге заявили о сообщении о минировании всех школ города.

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