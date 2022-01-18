Третий украинский город за день сообщил о "заминировании" учебного заведения
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Во Львове, из-за сообщения о заминировании, эвакуируют учащихся лицея № 93, информирует УНН со ссылкой на Львовский городской совет.
Детали
Сообщается, что сегодня, около 12:00, поступило сообщение о минировании лицея № 93, в Сиховском районе Львова. Сейчас из здания лицея эвакуируют учеников и сообщают родителей.
Цитата:
“На электронную почту лицея № 93 поступило сообщение о заминировании. Школа оперативно сообщила все соответствующие службы и проводит эвакуацию учеников. Будет проведено обследование помещения учебного заведения и прилегающей территории на наличие взрывоопасных веществ или предметов”, - сообщила руководитель городского управления образования Леся Васюта.
Дополнение
По состоянию на сегодня это уже третий город, который сообщил о “заминировании” учебных заведений. В частности, в столице сейчас проверяют информацию о минировании почти полсотни учебных заведений.
Также в Кривом Роге заявили о сообщении о минировании всех школ города.