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Третє українське місто за день повідомило про “замінування” навчального закладу

Третє українське місто за день повідомило про “замінування” навчального закладу

Київ • УНН

 • 29002 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. У Львові, через повідомлення про замінування, евакуюють учнів ліцею № 93, інформує УНН з посиланням на Львівську міську раду.

Деталі

Повідомляється, що сьогодні, близько 12:00, надійшло повідомлення про замінування ліцею № 93, що у Сихівському районі Львова. Наразі з будівлі ліцею евакуюють учнів та повідомляють батьків.

Цитата:

“На електронну скриньку ліцею № 93 надійшло повідомлення про замінування. Школа оперативно повідомила усі відповідні служби та проводить евакуацію учнів. Відтак буде проведено обстеження приміщення навчального закладу та прилеглої території на наявність вибухонебезпечних речовин чи предметів”, - повідомила керівниця міського управління освіти Леся Васюта.

Доповнення

Станом на сьогодні це вже третє місто, яке повідомило про “замінування” навчальних закладів. Зокрема, у столиці наразі перевіряють інформацію стосовно мінування майже пів сотні навчальних закладів.

Також у Кривому Розі заявили про повідомлення стосовно мінування всіх шкіл міста.

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