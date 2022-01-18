Третє українське місто за день повідомило про “замінування” навчального закладу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. У Львові, через повідомлення про замінування, евакуюють учнів ліцею № 93, інформує УНН з посиланням на Львівську міську раду.
Деталі
Повідомляється, що сьогодні, близько 12:00, надійшло повідомлення про замінування ліцею № 93, що у Сихівському районі Львова. Наразі з будівлі ліцею евакуюють учнів та повідомляють батьків.
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“На електронну скриньку ліцею № 93 надійшло повідомлення про замінування. Школа оперативно повідомила усі відповідні служби та проводить евакуацію учнів. Відтак буде проведено обстеження приміщення навчального закладу та прилеглої території на наявність вибухонебезпечних речовин чи предметів”, - повідомила керівниця міського управління освіти Леся Васюта.
Доповнення
Станом на сьогодні це вже третє місто, яке повідомило про “замінування” навчальних закладів. Зокрема, у столиці наразі перевіряють інформацію стосовно мінування майже пів сотні навчальних закладів.
Також у Кривому Розі заявили про повідомлення стосовно мінування всіх шкіл міста.