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Третьякова после скандального заявления о смерти коллеги не считает, что в ее словах были неэтичные вещи

Киев • УНН

 • 27827 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. Народный депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова, ранее оскандалившаяся из-за своих комментариев после смерти коллеги, нардепа Антона Полякова, утверждает, что не радовалась этому, передает корреспондент УНН.

Третьякова после скандального заявления о смерти коллеги не считает, что в ее словах были неэтичные вещи

Цитата:

"Мне говорят, что я ненавижу людей. Это не так. А я не радовалась. Почему вы считаете, что я радовалась", - заявила Третьякова.

Детали

Третьякова не считает, что в ее высказываниях были неэтичные вещи.

"Я не считаю, что в них (высказываниях - ред.) были неэтичные вещи", - заявила нардеп, отвечая на вопрос, считает ли она свои слова этическими.

"Это отношения человека со смертью. Очень интересная тема. У меня есть законопроект об эвтаназии, который я не вношу. Европа эту тему обсуждает, а мы почему-то - нет. Как человек должен реагировать на смерть? Я не хочу, например, чтобы мои близкие плакали, когда я уйду из жизни", - добавила она.

Что было ранее

Во время заседания в Раде депутат от группы "Партия "За будущее" Игорь Палица заявил, что депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова в партийном чате "слуг народа" отреагировала на смерть народного депутата Антона Полякова, заявив, что отныне "стало на одного врага меньше".

В свою очередь Третьякова отреагировала заявлением, что "когда люди, которые борются за свободу слова, которая гарантирована каждому человеку в зале Конституцией, и считают, что они могут навязывать кому-то платок на рот, то мне кажется, что "позор" это вам". Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в регламентный комитет направили письмо об отстранении Третьяковой от заседаний на 5 дней.

33-летнего народного депутата Антона Полякова в ночь на 8 октября обнаружили мертвым, открыто производство по статье Уголовного кодекса об умышленном убийстве с пометкой "естественная смерть".

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