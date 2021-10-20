Третьякова після скандальної заяви щодо смерті колеги не вважає, що в її словах були неетичні речі

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“Мені закидають, що я ненавиджу людей. Це так не є. А я не тішилась. Чому ви вважаєте, що я тішилась”, — заявила Третьякова.

Деталі

Третьякова не вважає, що в її висловлюваннях були неетичні речі.

"Я не вважаю, що в них (висловлюваннях - ред.) були неетичні речі", - заявила нардепка, відповідаючи на запитання, чи вважає вона свої слова етичними.

"Це відносини людини зі смертю. Дуже цікава тема. У мене є законопроект про евтаназію, який я не вношу. Європа цю тему обговорює, а ми, чомусь, - ні. Як людина повинна реагувати на смерть? Я не хочу, наприклад, щоб мої близькі плакали, коли я піду з життя", - додала вона.

Що було раніше

Під час засідання в Раді депутат від групи “Партія “За майбутнє” Ігор Палиця заявив, що депутат від “Слуги народу” Галина Третьякова у партійному чаті “слуг народу” відреагувала на смерть народного депутата Антона Полякова, заявивши, що відтепер “стало на одного ворога менше”.



Своєю чергою Третьякова відреагувала заявою, що “коли люди, які боряться за свободу слова, яка гарантована кожній людині в залі Конституцією, і вважають, що вони можуть накидати комусь платки на рота, то мені здається, що "ганьба“ це вам”. Голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія заявив, що до регламентного комітету направили листа про відсторонення Третьякової від засідань на 5 днів.

33-річного народного депутата Антона Полякова у ніч на 8 жовтня виявили мертвим, відкрито провадження за статтею Кримінального кодексу про умисне вбивство з приміткою “природна смерть”.



