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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 81699 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 97814 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 101829 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101157 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 108943 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 97025 просмотра

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4 марта, 15:53 • 131328 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130399 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Третья больная COVID-19 в Хмельницкой области: женщина вернулась из Италии

Третья больная COVID-19 в Хмельницкой области: женщина вернулась из Италии

Киев  •  УНН

 • 18376 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. В Хмельницкой области третий человек, у которого подтвердили коронавирус, 63-летняя женщина - недавно вернулся из Италии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Хмельницкую областную государственную администрацию.

"На 10:00 утра 31 марта, в Хмельницкой области зарегистрировано 3 подтвержденных случая острой респираторной болезни COVID-19. Третьей заболела женщина, 63 года, с Волочисского района, которая вернулась из Италии. Контакты установлены", - говорится в сообщении.

Так, 2 подозрения, зарегистрированные на 30 марта, жители Теофипольского и Чемеровецкого районов, не подтвердились и сняты.

Отмечается, что по состоянию на 10:00 31 марта, зарегистрировано 1 новое подозрение, девушка 21 год, жительница Каменец-Подольского района. Контакты установлены, люди находятся под наблюдением ПМСП.

Напомним, в Хмельницком на сегодняшнее утро лабораторно подтверждено еще один случай заболевания COVID-19, всего в области - три лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции.

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