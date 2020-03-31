Третья больная COVID-19 в Хмельницкой области: женщина вернулась из Италии
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В Хмельницкой области третий человек, у которого подтвердили коронавирус, 63-летняя женщина - недавно вернулся из Италии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Хмельницкую областную государственную администрацию.
"На 10:00 утра 31 марта, в Хмельницкой области зарегистрировано 3 подтвержденных случая острой респираторной болезни COVID-19. Третьей заболела женщина, 63 года, с Волочисского района, которая вернулась из Италии. Контакты установлены", - говорится в сообщении.
Так, 2 подозрения, зарегистрированные на 30 марта, жители Теофипольского и Чемеровецкого районов, не подтвердились и сняты.
Отмечается, что по состоянию на 10:00 31 марта, зарегистрировано 1 новое подозрение, девушка 21 год, жительница Каменец-Подольского района. Контакты установлены, люди находятся под наблюдением ПМСП.
Напомним, в Хмельницком на сегодняшнее утро лабораторно подтверждено еще один случай заболевания COVID-19, всего в области - три лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции.