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Третя хвора COVID-19 на Хмельниччині: жінка повернулася з Італії

Третя хвора COVID-19 на Хмельниччині: жінка повернулася з Італії

Київ • УНН

 • 18398 перегляди

КИЇВ. 31 березня. УНН. У Хмельницькій області третя людина, у якої підтвердили коронавірус, 63-річна жінка - нещодавно повернулася з Італії. Про це повідомляє УНН із посиланням на Хмельницьку обласну державну адміністрацію.

"На 10:00 ранку 31 березня, у Хмельницькій області зареєстровано 3 підтверджених випадки гострої респіраторної хвороби COVID-19. Третьою захворіла жінка, 63 роки, з Волочиського району, повернулась з Італії. Контакти встановлені", - сказано у повідомленні.

Так, 2 підозри, зареєстровані на 30 березня, жителі Теофіпольського та Чемеровецького районів, не підтвердились та зняті.

Зазначається, що станом на 10:00 31 березня зареєстрована 1 нова підозра, дівчина 21 рік, жителька Кам’янець-Подільського району. Контакти встановлені, люди перебувають під наглядом ПМСД.

Нагадаємо, у Хмельницькому на сьогоднішній ранок лабораторно підтверджено ще один випадок захворювання COVID-19, загалом в області - три лабораторно підтверджених випадки коронавірусної інфекції.

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