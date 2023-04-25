Третий раунд переговоров Еврокомиссии с 5 странами по импорту украинской сельхозпродукции завершился провалом

Детали

Как отмечается, Еврокомиссия призвала к "конструктивному подходу, основанному на фактах". Дело в том, что страны должны предоставить доказательства в форме статистики, чтобы оправдать свои требования и позволить ЕК их рассмотреть.

Источник подчеркивает, что ЕК в достаточно жесткой форме сообщила пяти министрам сельского хозяйства, что пакет поддержки фермеров (100 млн евро из кризисного резерва, согласие на запрет некоторых сельскохозяйственных продуктов из Украины и помощь в экспорте зерна) зависит от снятия односторонних блокад импорта.

Заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис в ответ на призывы расширить список товаров, на которые распространяется запрет на импорт, выразил готовность начать защитные расследования. Такие расследования могут привести к приостановке импорта.

Как сообщается, Комиссию также начинает раздражать добавление новых продуктов в список. Во-первых, она согласилась запретить импорт пшеницы, кукурузы, семян рапса и подсолнечника, что было беспрецедентным решением. Некоторые даже утверждают, что это нарушает законодательство ЕС.

Тогда, министры сельского хозяйства Польши, Болгарии, Румынии, Словакии и Венгрии направили письмо с требованием добавить еще 9 продуктов. На следующий день Польша неожиданно сообщила о том, что хочет запретить импорт фруктово-яблочного пюре. Министр сельского хозяйства страны Роберт Телус объявил, что хочет добавить в список еще и яблочный сок.

Также, Европейская комиссия вновь подчеркнула необходимость быстро выработать общий подход ЕС и избегать односторонних решений и запретов, которые угрожают целостности внутреннего рынка.

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Позже, министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус заявил, что Еврокомиссия согласилась ввести под запрет подсолнечное масло из Украины. Однако транзит этого продукта будет разрешен.

Министр Телус также добавил, что Польша не выйдет из односторонней блокады украинского импорта, пока польские условия не будут выполнены.

"Мы не откажемся от наших действий, которые мы предприняли на этом этапе, если мы не получим соответствующих инструментов, которые будут гарантировать, что польский фермер будет в безопасности, когда речь идет о вопросах, связанных с торговлей, поступлением товаров из Украины в Польшу" - сказал министр Телус в Люксембурге после переговоров с еврокомиссарами.

Польский министр заметил, что переговоры по другой продукции все еще ведутся.

"Мы все еще ведем переговоры о других продуктах. Кроме этих пяти, мы хотим включить в список: муку, мед, сахар, мягкие фрукты (замороженные), яйца, мясо (особенно птицы), молоко и молочные продукты, а также яблочный сок" - сказал министр.

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