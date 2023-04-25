Туреччина запровадила 130-відсоткове імпортне мито на деякі види зерна
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Туреччина запровадила 130-відсоткове мито на імпорт деяких видів зерна, включаючи пшеницю та кукурудзу, згідно з рішенням президента, опублікованим у вівторок, передає УНН.
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Імпортне мито вводиться після того, як деякі країни Європейського союзу оголосили про заборону імпорту зерна з України минулого тижня. Дії Туреччини переважно спрямовані на захист місцевого сільськогосподарського сектору напередодні виборів 14 травня, зазначає Reuters.
Згідно з рішенням, яке набуде чинності з 1 травня, імпортне мито у розмірі 130% буде введено на пшеницю, ячмінь, жито, овес, кукурудзу та сорго.
Додамо
Урожай пшениці та ячменю в Туреччині починається у травні.
Туреччина знизила імпортне мито на зерно та інші сільськогосподарські товари наприкінці 2020 року і припинила його дію близько року тому.
Уряд країни нещодавно оголосив про великі енергетичні та інфраструктурні проекти напередодні виборів, які, згідно з опитуваннями громадської думки, Ердоган може програти після двох десятиліть перебування при владі.