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Туреччина запровадила 130-відсоткове імпортне мито на деякі види зерна

Туреччина запровадила 130-відсоткове імпортне мито на деякі види зерна

Київ • УНН

 • 405414 перегляди

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Туреччина запровадила 130-відсоткове мито на імпорт деяких видів зерна, включаючи пшеницю та кукурудзу, згідно з рішенням президента, опублікованим у вівторок, передає УНН.

Деталі

Імпортне мито вводиться після того, як деякі країни Європейського союзу оголосили про заборону імпорту зерна з України минулого тижня. Дії Туреччини переважно спрямовані на захист місцевого сільськогосподарського сектору напередодні виборів 14 травня, зазначає Reuters.

Згідно з рішенням, яке набуде чинності з 1 травня, імпортне мито у розмірі 130% буде введено на пшеницю, ячмінь, жито, овес, кукурудзу та сорго.

Додамо

Урожай пшениці та ячменю в Туреччині починається у травні.

Туреччина знизила імпортне мито на зерно та інші сільськогосподарські товари наприкінці 2020 року і припинила його дію близько року тому.

Уряд країни нещодавно оголосив про великі енергетичні та інфраструктурні проекти напередодні виборів, які, згідно з опитуваннями громадської думки, Ердоган може програти після двох десятиліть перебування при владі.

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