Турция ввела 130-процентную импортную пошлину на некоторые виды зерна
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Турция ввела 130-процентную пошлину на импорт некоторых видов зерна, включая пшеницу и кукурузу, согласно решению президента, опубликованному во вторник, передает УНН.
Детали
Импортная пошлина вводится после того, как некоторые страны Европейского союза объявили о запрете импорта зерна из Украины на прошлой неделе. Действия Турции в основном направлены на защиту местного сельскохозяйственного сектора в преддверии выборов 14 мая, отмечает Reuters.
Согласно решению, которое вступит в силу с 1 мая, импортная пошлина в размере 130% будет введена на пшеницу, ячмень, рожь, овес, кукурузу и сорго.
Добавим
Урожай пшеницы и ячменя в Турции начинается в мае.
Турция снизила импортную пошлину на зерно и другие сельскохозяйственные товары в конце 2020 года и отменила ее действие около года назад.
Правительство страны недавно объявило о крупных энергетических и инфраструктурных проектах в преддверии выборов, которые, согласно опросам общественного мнения, Эрдоган может проиграть после двух десятилетий пребывания у власти.