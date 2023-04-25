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Третій раунд переговорів Єврокомісії з 5 країнами щодо імпорту української сільгосппродукції завершився провалом

Третій раунд переговорів Єврокомісії з 5 країнами щодо імпорту української сільгосппродукції завершився провалом

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Третій раунд переговорів заступника голови Єврокомісії Валдіса Домбровскіса та єврокомісара з питань сільського господарства Януша Войцеховського з міністрами сільського господарства п'яти країн, які борються з надмірним імпортом сільськогосподарської продукції з України, завершився провалом. Про це пише УНН з посиланням на RMF 24.

Деталі

Як зазначається, Єврокомісія закликала до "конструктивного підходу, заснованого на фактах". Справа в тому, що країни повинні надати докази у формі статистики, щоб виправдати свої вимоги та дозволити ЄК їх розглянути.

Джерело підкреслює, що ЄК у досить жорсткій формі повідомила п’ятьом міністрам сільського господарства, що пакет підтримки фермерів (100 млн євро з кризового резерву, згода на заборону деяких сільськогосподарських продуктів з України та допомога в експорті зерна) залежить від зняття односторонніх блокад імпорту.

Заступник голови Єврокомісії Валдіс Домбровскіс у відповідь на заклики розширити список товарів, на які поширюється заборона на імпорт, висловив готовність розпочати захисні розслідування. Такі розслідування можуть призвести до призупинення імпорту. 

Як повідомляється, Комісію також починає дратувати додавання нових продуктів до списку. По-перше, вона погодилася заборонити імпорт пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшнику, що було безпрецедентним рішенням. Деякі навіть стверджують, що це порушує законодавство ЄС.

Тоді, міністри сільського господарства Польщі, Болгарії, Румунії, Словаччини та Угорщини надіслали лист з вимогою додати ще 9 продуктів. Наступного дня Польща несподівано повідомила про те, що хоче заборонити імпорт фруктово-яблучного пюре. Міністр сільського господарства країни Роберт Телус оголосив, що хоче додати до списку ще й яблучний сік.

Також, Європейська комісія знову наголосила на необхідності швидко виробити спільний підхід ЄС і уникати односторонніх рішень і заборон, які загрожують цілісності внутрішнього ринку.

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Пізніше, міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус заявив, що Єврокомісія погодилася ввести під заборону соняшникову олію з України. Однак транзит цього продукту буде дозволено.

Міністр Телус також додав, що Польща не вийде з односторонньої блокади українського імпорту, доки польські умови не будуть виконані.

"Ми не відмовимося від наших дій, яких ми вжили на цьому етапі, якщо ми не отримаємо відповідних інструментів, які гарантуватимуть, що польський фермер буде в безпеці, коли мова йде про питання, пов’язані з торгівлею, надходженням товарів з України до Польщі" - сказав міністр Телус у Люксембурзі після переговорів з єврокомісарами.

Польський міністр зауважив, що переговори щодо іншої продукції все ще ведуться.

"Ми все ще ведемо переговори про інші продукти. Окрім цих п’яти, ми хочемо включити в список: борошно, мед, цукор, м’які фрукти (заморожені), яйця, м’ясо (особливо птиці), молоко та молочні продукти, а також яблучний сік" - сказав міністр.  

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