Заборони країн ЄС на ввезення українського зерна допомагають росії – міністр сільського господарства Фінляндії
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Міністр сільського господарства Фінляндії Антті Курвінен заявив, що заборони країн ЄС на ввезення українського зерна допомагають росії, пише УНН з посиланням на Tagesschau.
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За його словами, введені Угорщиною, Польщею, Словаччиною та Болгарією імпортні обмеження можуть поставити під питання єдність Євросоюзу.
"Не дуже розумно, з одного боку, надавати таку сильну підтримку Україні і, з іншого боку, блокувати її експорт", - заявив міністр перед зустріччю з колегами з інших країн ЄС у Люксембурзі.
Доповнення
Днями низка східноєвропейських країн запровадили тимчасові обмеження на імпорт продовольства з України, заявивши про проблеми власних фермерів на тлі дешевших українських продуктів.
Наразі триває пошук єдиного рішення цієї проблеми на рівні ЄС.