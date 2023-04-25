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Заборони країн ЄС на ввезення українського зерна допомагають росії – міністр сільського господарства Фінляндії

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Міністр сільського господарства Фінляндії Антті Курвінен заявив, що заборони країн ЄС на ввезення українського зерна допомагають росії, пише УНН з посиланням на Tagesschau.

Деталі

За його словами, введені Угорщиною, Польщею, Словаччиною та Болгарією імпортні обмеження можуть поставити під питання єдність Євросоюзу.

"Не дуже розумно, з одного боку, надавати таку сильну підтримку Україні і, з іншого боку, блокувати її експорт", - заявив міністр перед зустріччю з колегами з інших країн ЄС у Люксембурзі.

Доповнення

Днями низка східноєвропейських країн запровадили тимчасові обмеження на імпорт продовольства з України, заявивши про проблеми власних фермерів на тлі дешевших українських продуктів.

Наразі триває пошук єдиного рішення цієї проблеми на рівні ЄС.

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