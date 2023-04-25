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Запреты стран ЕС на ввоз украинского зерна помогают россии – министр сельского хозяйства Финляндии

Киев • УНН

 • 324188 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Министр сельского хозяйства Финляндии Антти Курвинен заявил, что запреты стран ЕС на ввоз украинского зерна помогают россии, пишет УНН со ссылкой на Tagesschau.

Детали

По его словам, введенные Венгрией, Польшей, Словакией и Болгарией импортные ограничения могут поставить под вопрос единство Евросоюза.

"Не очень разумно, с одной стороны, оказывать столь сильную поддержку Украине и, с другой стороны, блокировать ее экспорт", - заявил министр перед встречей с коллегами из других стран ЕС в Люксембурге.

Дополнение

На днях, ряд восточноевропейских стран ввели временные ограничения на импорт продовольствия из Украины, заявив о проблемах собственных фермеров на фоне более дешевых украинских продуктов.

В настоящее время идет поиск единого решения данной проблемы на уровне ЕС.

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