Запреты стран ЕС на ввоз украинского зерна помогают россии – министр сельского хозяйства Финляндии
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Министр сельского хозяйства Финляндии Антти Курвинен заявил, что запреты стран ЕС на ввоз украинского зерна помогают россии, пишет УНН со ссылкой на Tagesschau.
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По его словам, введенные Венгрией, Польшей, Словакией и Болгарией импортные ограничения могут поставить под вопрос единство Евросоюза.
"Не очень разумно, с одной стороны, оказывать столь сильную поддержку Украине и, с другой стороны, блокировать ее экспорт", - заявил министр перед встречей с коллегами из других стран ЕС в Люксембурге.
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На днях, ряд восточноевропейских стран ввели временные ограничения на импорт продовольствия из Украины, заявив о проблемах собственных фермеров на фоне более дешевых украинских продуктов.
В настоящее время идет поиск единого решения данной проблемы на уровне ЕС.