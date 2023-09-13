Третий день Игр непокоренных 2023: у Украины 4 золотые и 7 серебряных медалей

Детали

Владимир Товкис на гребле на тренажерах на четыре минуты в категории IR3 с результатом 1126 завоевал свою вторую медаль и первую — золотую. В этом виде спорта и соответствующей категории Олег Должок занял четвертое место с результатом 1021, а Вадим Мазниченко финишировал седьмым с результатом 953.

На гребле на тренажерах в категории IR2 Назар Вознюк занял первое место и завоевал золотую медаль для Украины с результатом 1070 за четыре минуты, а Николай Зарицкий занял первое места в категории IR5 и завоевал свое второе золото с результатом 1254.

Виталий Бородавка на гребле на тренажерах в категории IR6 финишировал 12-м с результатом 1155, а Юля Шевчук - в категории IR5 среди женщин - заняла второе место и завоевала свою первую медаль на Invictus Games 2023 с результатом 984.

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Иван Молдун на гребле на тренажерах на одну минуту в категории IR2 стал серебряным призером, Владимир Товкис и Олег Должок завоевали «золото» и «серебро» - в категории IR3, а Вадим Мазниченко занял шестое место.

На гребле на тренажерах на одну минуту в категории IR5 Николай Зарицкий на последних секундах вышел на второе место и завоевал «серебро», Игорь Дерман занял пятое место, а Богдан Яроцкий — восьмое.

Ярина Алиманова на гребле на тренажерах на одну минуту в категории IR6 среди женщин заняла седьмое место, а Юля Шевчук - в категории IR5 среди женщин - с результатом 278 завоевала свою серебряную медаль, вторую награду за день

Назар Вознюк на гребле на тренажерах на одну минуту в категории IR4 завоевал второе место и серебряную медаль.

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В гребле на одну минуту в открытой категории IR6 Макс Дмитраш завоевал свое второе «серебро» с результатом 382, Виталий Бородавка - пятое место с результатом 371, Семен Лагун - восьмое место с результатом 366, а Евгений Кирейонок занял сороковое место с результатом 326.

Кроме того, в баскетболе на колясках команда Украины в своем первом матче победила команду Канады с результатом 7:4.

Матч Украины по баскетболу на колясках с Великобританией завершился со счетом 16:10 в пользу Великобритании, а в турнире против объединенной команды наций встреча завершилась с результатом 12:8 в пользу команды соперников.

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