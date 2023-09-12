У другий день Ігор нескорених-2023 Україна здобула чотири медалі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. У другий змагальний день Ігор нескорених-2023 Україна здобула чотири медалі: "золото", дві "срібні" та "бронзу". Про це УНН повідомляє з посиланням на міністерство у справах ветеранів України.
У Мінветеранів підбили підсумки другого змагального дня Invictus Game 2023 у Дюссельдорфі, участь яких бере Національна збірна України за підтримки Мінветеранів.
Цитата
«Наші Нескорені показали гідні результати та поповнили свою скарбничку черговими нагородами!», - йдеться в повідомленні.
Отже:
-
- Володимир Гера завоював “срібло” в категорії IF7 на метанні диску з результатом 10.50;
-
- Микола Заріцький зайняв перше місце зі штовхання ядра в категорії IF1 з результатом 11.30;
-
- Віталій Бородавка фінішував третім у забігу на 100 м в категорії IT7 з результатом 12.56 та здобув бронзу;
-
- Максим Дмитраш здобув срібну медаль у категорії IJ5 зі стрибків в довжину з результатом 5.44;
-
- Олександр Маковей у категорії IF8 на метанні диску завершив змагання шостим з гідним результатом 18.07. Поза медальним заліком, але з чудовим та захоплюючим виступом.
-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вже в перший день Ігор нескорених наші хлопці принесли Україні перемоги – Зеленський
Також відбулися фінали з естафети 4 по 100 метрів.
«Напередодні на кваліфікаційних змаганнях в команді України на естафеті бігли Максим Дмитраш, Віталій Бородавка, Микола Заріцький та Максим Зубов і вибороли право боротися у фіналі. Через самопочуття після виступів Максим Дмитраш вболівав з змаганнями з трибуни. Замість учасників, які були заявлені, бігли: Вадим Мазніченко та Дмитро Козак, асистент тренера зі стрільби з лука Олександр Зозуляк та тренер з волейболу сидячи Юрій Зекун», - зазначаються в повідомленні.
У Мінветеранів зазначають, що українські воїни виступили поза заліком, але показали силу духу українців, свою незламність та нескореність.
«Четвертий матч нашої команди Unconquered на Invictus Games у регбі на візках проти Австралії завершився з рахунком 16:7 на користь Австралії. Проте наші Нескорені грали просто неперевершено! Такої чудової командної роботи та командного духу в команд годі й уявити! Без тренувань з регбі і досягти таких гідних результатів!», - інформує міністерство.