Во второй день Игр непобежденных - 2023 Украина получила четыре медали

В Минветеранов подвели итоги второго соревновательного дня Invictus Game 2023 в Дюссельдорфе, участие в которых принимает Национальная сборная Украины при поддержке Минветеранов.

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«Наши Непобежденные показали достойные результаты и пополнили свою копилку очередными наградами!», - говорится в сообщении.

Итак:



Владимир Гера завоевал “серебро” в категории IF7 на метании диска с результатом 10.50;



Николай Зарицкий занял первое место по толканию ядра в категории IF1 с результатом 11.30;



Виталий Бородавка финишировал третьим в забеге на 100 м в категории IT7 с результатом 12.56 и получил бронзу;



Максим Дмитраш завоевал серебряную медаль в категории IJ5 по прыжкам в длину с результатом 5.44;



Александр Маковей в категории IF8 в метании диска завершил соревнования шестым с достойным результатом 18.07. Вне медального зачета, но с замечательным и захватывающим выступлением.



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Также состоялись финалы по эстафете 4 по 100 метров.

«Накануне на квалификационных соревнованиях в команде Украины на эстафете бежали Максим Дмитраш, Виталий Бородавка, Николай Зарицкий и Максим Зубов и завоевали право бороться в финале. Из-за самочувствия после выступлений Максим Дмитраш болел за соревнования с трибуны. Вместо участников, которые были заявлены, бежали: Вадим Мазниченко и Дмитрий Козак, ассистент тренера по стрельбе из лука Александр Зозуляк и тренер по волейболу сидя Юрий Зекун», - отмечаются в сообщении.

В Минветеранов отмечают, что украинские воины выступили вне зачета, но показали силу духа украинцев, свою несокрушимость и непокоренность.

«Четвертый матч нашей команды Unconquered на Invictus Games в регби на колясках против Австралии завершился со счетом 16:7 в пользу Австралии. Однако наши Непобежденные играли просто великолепно! Такой замечательной командной работы и командного духа у команд невозможно представить! Без тренировок по регби и достичь таких достойных результатов!», - информирует министерство.