Третій день Ігор нескорених 2023: в України 4 золоті та 7 срібних медалей
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. За підсумками третього дня спортивних змагань Invictus Games скарбничка нагород Національної збірної України поповнилася 11 медалями. Також наші Нескорені показали фантастичні результати та посіли почесні місця у турнірних таблицях, передає УНН, повідомляє Міністерство у справах ветеранів України.
Деталі
Володимир Товкис на веслуванні на тренажерах на чотири хвилини у категорії IR3 із результатом 1126 виборов свою другу медаль і першу — золоту. У цьому виді спорту і відповідний категорії Олег Должок зайняв четверте місце із результатом 1021, а Вадим Мазніченко фінішував сьомим із результатом 953.
На веслуванні на тренажерах у категорії IR2 Назар Вознюк зайняв перше місце та виборов золоту медаль для України з результатом 1070 за чотири хвилини, а Микола Заріцький посів перше місця у категорії IR5 та виборов своє друге золото з результатом 1254.
Віталій Бородавка на веслуванні на тренажерах в категорії IR6 фінішував 12-им із результатом 1155, а Юля Шевчук - в категорії IR5 серед жінок - зайняла друге місце та завоювала свою першу медаль на Invictus Games 2023 з результатом 984.
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Іван Молдун на веслуванні на тренажерах на одну хвилину у категорії IR2 став срібним призером, Володимир Товкис та Олег Должок вибороли «золото» та «срібло» - у категорії IR3, а Вадим Мазніченко посів шосте місце.
На веслуванні на тренажерах на одну хвилину у категорії IR5 Микола Заріцький на останніх секундах вийшов на друге місце та виборов «срібло», Ігор Дерман зайняв п'яте місце, а Богдан Яроцький — восьме.
Ярина Аліманова на веслуванні на тренажерах на одну хвилину у категорії IR6 серед жінок посіла сьоме місце, а Юля Шевчук - у категорії IR5 серед жінок - із результатом 278 виборола свою срібну медаль, другу нагороду за день
Назар Вознюк на греблі на тренажерах на одну хвилину в категорії IR4 виборов друге місце та срібну медаль.
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У веслуванні на одну хвилину у відкритій категорії IR6 Макс Дмитраш виборов своє друге «срібло» із результатом 382, Віталій Бородавка - п'яте місце із результатом 371, Семен Лагун - восьме місце із результатом 366, а Євгеній Кірейонок посів сорокове місце із результатом 326.
Крім того, у баскетболі на візках команда України у своєму першому матчі перемогла команду Канади із результатом 7:4.
Матч України з баскетболу на візках з Великою Британією завершився з рахунком 16:10 на користь Великої Британії, а у турнірі проти об'єднаної команди націй зустріч завершилася із результатом 12:8 на користь команди суперників.
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