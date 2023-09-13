Третій день Ігор нескорених 2023: в України 4 золоті та 7 срібних медалей

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Володимир Товкис на веслуванні на тренажерах на чотири хвилини у категорії IR3 із результатом 1126 виборов свою другу медаль і першу — золоту. У цьому виді спорту і відповідний категорії Олег Должок зайняв четверте місце із результатом 1021, а Вадим Мазніченко фінішував сьомим із результатом 953.

На веслуванні на тренажерах у категорії IR2 Назар Вознюк зайняв перше місце та виборов золоту медаль для України з результатом 1070 за чотири хвилини, а Микола Заріцький посів перше місця у категорії IR5 та виборов своє друге золото з результатом 1254.

Віталій Бородавка на веслуванні на тренажерах в категорії IR6 фінішував 12-им із результатом 1155, а Юля Шевчук - в категорії IR5 серед жінок - зайняла друге місце та завоювала свою першу медаль на Invictus Games 2023 з результатом 984.

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Іван Молдун на веслуванні на тренажерах на одну хвилину у категорії IR2 став срібним призером, Володимир Товкис та Олег Должок вибороли «золото» та «срібло» - у категорії IR3, а Вадим Мазніченко посів шосте місце.

На веслуванні на тренажерах на одну хвилину у категорії IR5 Микола Заріцький на останніх секундах вийшов на друге місце та виборов «срібло», Ігор Дерман зайняв п'яте місце, а Богдан Яроцький — восьме.

Ярина Аліманова на веслуванні на тренажерах на одну хвилину у категорії IR6 серед жінок посіла сьоме місце, а Юля Шевчук - у категорії IR5 серед жінок - із результатом 278 виборола свою срібну медаль, другу нагороду за день

Назар Вознюк на греблі на тренажерах на одну хвилину в категорії IR4 виборов друге місце та срібну медаль.

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У веслуванні на одну хвилину у відкритій категорії IR6 Макс Дмитраш виборов своє друге «срібло» із результатом 382, Віталій Бородавка - п'яте місце із результатом 371, Семен Лагун - восьме місце із результатом 366, а Євгеній Кірейонок посів сорокове місце із результатом 326.

Крім того, у баскетболі на візках команда України у своєму першому матчі перемогла команду Канади із результатом 7:4.

Матч України з баскетболу на візках з Великою Британією завершився з рахунком 16:10 на користь Великої Британії, а у турнірі проти об'єднаної команди націй зустріч завершилася із результатом 12:8 на користь команди суперників.

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