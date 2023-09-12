Ігри нескорених-2023: Україна здобула 3 золота, а Принц Гаррі зустрівся з міністеркою у справах ветеранів України Юлією Лапутіною

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Принц Гаррі зустрівся з міністеркою у справах ветеранів України Юлією Лапутіною на Іграх нескорених Invictus Games 2023, які тривають з 9 по 16 вересня у німецькому Дюссельдорфі. В змаганнях за підтримки Мінветеранів бере участь Національна збірна України.

Цьогоріч до збірної України увійшли 25 учасників.

У другий змагальний день Ігор нескорених-2023 Україна здобула чотири медалі: "золото", дві "срібні" та "бронзу". І три золоті медалі здобули наші Нескорені вже на початку третього змагального дня, повідомила головна тренерка нацзбірної Олена Яновська.

У складі української делегації прибула й парамедикиня Юлія "Тайра" Паєвська. Вона мала брати участь в Іграх-2022, проте не змогла приїхати, адже перебувала в російському полоні.

“На цих змаганнях на українську команду реагують дуже емоційно. Ігри Нескорених – це не просто спортивні змагання, як Олімпіада чи будь які інші. Усі команди країн-учасниць Ігор вболівають та підтримують одни одних. Але усі команди дуже підтримують Україну, у нас найбільше підтримки, адже всі хочуть підтримати нашу країну у боротьбі за перемогу у війні. Сила духу наших Воїнів, усіх українців – тих, хто на передовій зі зброєю в руках, і тих, хто в тилу допомагають. Наші люди дуже сильні духом, я впевнена, що саме це буде запорукою нашої перемоги!”, – заявила в ефірі телемарафону Яновська.