Ігри нескорених-2023: Україна здобула 3 золота, а Принц Гаррі зустрівся з міністеркою у справах ветеранів України Юлією Лапутіною

ukru
29 березня, 17:57 • 265991 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 348763 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 292492 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 327866 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 293431 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 215853 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 201555 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 163099 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 529599 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 175372 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1 м/с
88 %
746 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

30 березня, 09:49 • 167041 перегляди
Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

30 березня, 11:03 • 156573 перегляди
На фронті 104 бойові зіткнення: ворог штурмує позиції ЗСУ на багатьох напрямках

На фронті 104 бойові зіткнення: ворог штурмує позиції ЗСУ на багатьох напрямках

13:56 • 61929 перегляди
У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

14:51 • 70336 перегляди
Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

15:15 • 72348 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 386566 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 529616 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 564131 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 561530 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 461708 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 202858 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 348793 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 173303 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 164361 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 135435 перегляди
Актуальне
Ігри нескорених-2023: Україна здобула 3 золота, а Принц Гаррі зустрівся з міністеркою у справах ветеранів України Юлією Лапутіною

Ігри нескорених-2023: Україна здобула 3 золота, а Принц Гаррі зустрівся з міністеркою у справах ветеранів України Юлією Лапутіною

Київ • УНН

 • 478509 перегляди

КИЇВ. 12 вересня. УНН. Принц Гаррі зустрівся з міністеркою у справах ветеранів України Юлією Лапутіною на Іграх нескорених, які тривають у німецькому Дюссельдорфі. На початку третього змагального дня Українська Національна збірна взяла три "золота", пише ВВС, передає УНН.

Деталі

Принц Гаррі зустрівся з міністеркою у справах ветеранів України Юлією Лапутіною на Іграх нескорених Invictus Games 2023, які тривають з 9 по 16 вересня у німецькому Дюссельдорфі. В змаганнях за підтримки Мінветеранів бере участь Національна збірна України.

Цьогоріч до збірної України увійшли 25 учасників.

У другий змагальний день Ігор нескорених-2023 Україна здобула чотири медалі: "золото", дві "срібні" та "бронзу". І три золоті медалі здобули наші Нескорені вже на початку третього змагального дня, повідомила головна тренерка нацзбірної Олена Яновська.

У складі української делегації прибула й парамедикиня Юлія "Тайра" Паєвська. Вона мала брати участь в Іграх-2022, проте не змогла приїхати, адже перебувала в російському полоні.

“На цих змаганнях на українську команду реагують дуже емоційно. Ігри Нескорених – це не просто спортивні змагання, як Олімпіада чи будь які інші. Усі команди країн-учасниць Ігор вболівають та підтримують одни одних. Але усі команди дуже підтримують Україну, у нас найбільше підтримки, адже всі хочуть підтримати нашу країну у боротьбі за перемогу у війні. Сила духу наших Воїнів, усіх українців – тих, хто на передовій зі зброєю в руках, і тих, хто в тилу допомагають. Наші люди дуже сильні духом, я впевнена, що саме це буде запорукою нашої перемоги!”, – заявила в ефірі телемарафону Яновська.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоСпорт
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,724.10
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,827.59