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Игры непокоренных-2023: Украина получила 3 золота, а Принц Гарри встретился с министром по делам ветеранов Украины Юлией Лапутиной

Игры непокоренных-2023: Украина получила 3 золота, а Принц Гарри встретился с министром по делам ветеранов Украины Юлией Лапутиной

Киев • УНН

 • 478504 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Принц Гарри встретился с министром по делам ветеранов Украины Юлией Лапутиной на Играх непокоренных, которые проходят в немецком Дюссельдорфе. В начале третьего соревновательного дня Украинская Национальная сборная взяла три "золота", пишет ВВС, передает УНН.

Детали

Принц Гарри встретился с министром по делам ветеранов Украины Юлией Лапутиной на Играх непокоренных Invictus Games 2023, которые проходят с 9 по 16 сентября в немецком Дюссельдорфе. В соревнованиях при поддержке Минветеранов участвует Национальная сборная Украины.

В этом году в сборную Украины вошли 25 участников.

В второй соревновательный день Игр непокоренных-2023 Украина завоевала четыре медали: "золото", две "серебряные" и "бронзу". И три золотые медали получили наши Непокоренные уже в начале третьего соревновательного дня, сообщила главный тренер нацсборной Елена Яновская.

В составе украинской делегации прибыла и парамедик Юлия "Тайра" Паевская. Она должна была участвовать в Играх-2022, однако не смогла приехать, так как находилась в российском плену.

“На этих соревнованиях на украинскую команду реагируют очень эмоционально. Игры Непокоренных – это не просто спортивные соревнования, как Олимпиада или любые другие. Все команды стран-участниц Игр болеют и поддерживают друг друга. Но все команды очень поддерживают Украину, у нас больше всего поддержки, ведь все хотят поддержать нашу страну в борьбе за победу в войне. Сила духа наших Воинов, всех украинцев – тех, кто на передовой с оружием в руках, и тех, кто в тылу помогают. Наши люди очень сильные духом, я уверена, что именно это будет залогом нашей победы!”, – заявила в эфире телемарафона Яновская.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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