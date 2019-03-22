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Треть латвийцев сетуют на высокую стоимость лекарств

Киев • УНН

 • 9728 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Жителей Латвии обременяют расходы на медицинские препараты. На высокую стоимость лекарств сетуют 30% латвийцев, передает УНН со ссылкой на lv.sputniknews.

Треть латвийцев сетуют на высокую стоимость лекарств

Чтобы изменить ситуацию - нужно развивать систему компенсации стоимости лекарств, считает вице-президент Латвийского общества врачей Марис Плявиньш.

"Компенсация распространяется примерно на 30% всех лекарств, которые продаются в стране. Если система компенсации будет охватывать хотя бы две трети всех лекарств, то под контролем государства система сможет работать более эффективно. Доступность лекарственных средств увеличится, и в какой-то степени государство сможет регулировать цены препаратов, сделать их ниже", - говорит он.

О завышенной стоимости лекарств говорят и жители Украины. По данным Виктора Чумака, аптеки злоупотребляют ценами на медпрепараты, и особенно, в период эпидемий. 

Так, на жаропонижающих препаратах некоторые аптеки накручивают по 40% маржи, а цены на анальгин в аптечных пунктах могут разниться в три раза.

В Верховной Раде озвучили свою версию дороговизны лекарств в Украине. Нардепы считают, что цены завышены еще и из-за монополизации рынка со стороны сетевых аптек.

С целью изменить ситуацию, недавно народные депутаты на заседании профильного комитета Рады поддержали законопроект (№8591 - д), который предусматривает комплексную реформу аптечного рынка.

"Аптечный" законопроект (№8591 - д) направлен на то, чтобы решить указанные проблемы: обеспечить прозрачность конкуренции, искоренить монополию сетевого аптечного бизнеса, снизить цены на лекарства и гарантировать выполнение аптеками социальной функции, подчеркивают его авторы.

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