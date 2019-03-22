Третина латвійців нарікають на високу вартість ліків
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Жителів Латвії обтяжують витрати на медичні препарати. На високу вартість ліків нарікають 30% латвійців, передає УНН з посиланням на lv.sputniknews.
Щоб змінити ситуацію - треба розвивати систему компенсації вартості ліків, вважає віце-президент Латвійського товариства лікарів Маріс Плявіньш.
"Компенсація поширюється приблизно на 30% всіх ліків, які продаються в країні. Якщо система компенсації буде охоплювати хоча б дві третини всіх ліків, то під контролем держави система зможе працювати більш ефективно. Доступність лікарських засобів збільшиться, і в якійсь мірі держава зможе регулювати ціни препаратів, зробити їх нижчими", - говорить він.
Про завищену вартість ліків говорять і жителі України. За даними Віктора Чумака, аптеки зловживають цінами на медпрепарати, і особливо, в період епідемій.
Так, на жарознижуючих препаратах деякі аптеки накручують по 40% маржі, а ціни на анальгін в аптечних пунктах можуть різнитися в три рази.
У Верховній Раді озвучили свою версію дорожнечі ліків в Україні. Нардепи вважають, що ціни завищені ще й через монополізацію ринку з боку мережевих аптек.
З метою змінити ситуацію, недавно народні депутати на засіданні профільного комітету Ради підтримали законопроект (№8591 - д), який передбачає комплексну реформу аптечного ринку.
"Аптечний" законопроект (№8591 - д) спрямований на те, щоб вирішити зазначені проблеми: забезпечити прозорість конкуренції, викорінити монополію мережевого аптечного бізнесу, знизити ціни на ліки і гарантувати виконання аптеками соціальної функції, наголошують його автори.