Тренер Зинченко сделал пожертвования на борьбу с пандемией коронавируса

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 81659 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 97751 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 101819 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101148 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 108926 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 96999 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104258 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106353 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131326 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130399 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Тренер Зинченко сделал пожертвования на борьбу с пандемией коронавируса

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 марта. УНН. Испанский наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сделал пожертвование в размере одного млн. евро для закупки медицинского оборудования в Каталонии, информирует УНН со ссылкой на Diario Sport.

Гвардиола передал помощь одному из фондов в Каталонии. Средства титулованного тренера "Манчестер Сити" будет использована для приобретения медицинских материалов и оборудования для борьбы с коронавирусом в условиях растущего спроса.

Заметим, что Гвардиола является нынешним наставником Александра Зинченко с которым они выиграли два чемпионства Англии и еще пять трофеев страны.

Напомним, что 24 марта была зафиксирована рекордное количество смертей за сутки в Испании от COVID-2019.

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