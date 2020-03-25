Тренер Зинченко сделал пожертвования на борьбу с пандемией коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Испанский наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сделал пожертвование в размере одного млн. евро для закупки медицинского оборудования в Каталонии, информирует УНН со ссылкой на Diario Sport.
Гвардиола передал помощь одному из фондов в Каталонии. Средства титулованного тренера "Манчестер Сити" будет использована для приобретения медицинских материалов и оборудования для борьбы с коронавирусом в условиях растущего спроса.
Заметим, что Гвардиола является нынешним наставником Александра Зинченко с которым они выиграли два чемпионства Англии и еще пять трофеев страны.
Напомним, что 24 марта была зафиксирована рекордное количество смертей за сутки в Испании от COVID-2019.