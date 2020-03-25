Тренер Зінченка зробив пожертвування на боротьбу з пандемією коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Іспанський наставник “Манчестер Сіті” Хосеп Гвардіола зробив пожертву в розмірі одного млн. євро для закупівлі медичного обладнання в Каталонії, інформує УНН з посиланням на Diario Sport.
Гвардіола передав допомогу одному з фондів в Каталонії. Кошти титулованого тренера “Манчестер Сіті” буде використана для придбання медичних матеріалів і обладнання для боротьби з коронавірусів в умовах зростаючого попиту.
Зауважимо, що Гвардіола є нинішнім наставником Олександра Зінченка з яким вони виграли два чемпіонства Англії та ще п’ять трофеїв країни.
Нагадаємо, що 24 березня була зафіксована рекордна кількість смертей за добу в Іспанії від COVID-2019.