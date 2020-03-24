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Пандемія коронавірусу: рекордна кількість смертей за добу від COVID-19 в Іспанії, 2 696 загалом, понад 39 тисяч - хворі

Київ • УНН

 • 35827 перегляди

КИЇВ. 24 березня. УНН. Кількість жертв пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 в Іспанії за минулу добу значно зросла. Про це свідчать офіційні дані іспанського Міністерства охорони здоров’я, зазначає УНН з посиланням також на видання El Pais.

Загальна кількість тих, хто заразився коронавірусом, вже більше 39 тисяч чоловік, в тому числі за останню добу виявили понад 6 584 нових випадків інфікування.

З початку епідемії померли 2 696 людей (в тому числі за добу - 514), а 3 794 повністю одужали (за добу - 439 осіб). У відділеннях інтенсивної терапії перебувають 2 636 осіб.

Найбільша кількість інфікованих - в Мадриді (12,4 тисяч осіб) і Каталонія (майже 7,9 тисяч). Багато хворих також в Країні Басків, Андалузії, Кастилії-Леон, Кастилії-Ла-Манча, Валенсії. Найменше - в африканських містах Сеута і Мелілья.

Datos sobre #Coronavirus en España, desde el primer caso inicial, actualizados a las 11:30h de hoy:

Confirmados 39.673
En UCI 2.636
Fallecidos 2.696
Curados 3.794

Toda la información en @sanidadgob y en: https://t.co/rK1snxlbGE#COVID19 #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/hsLtUoq7DO

— Salud Pública (@SaludPublicaEs) March 24, 2020

Брифінг щодо COVID-19 у Іспанії:

Іспанська поліція підбадьорює мешканців на карантині через COVID-19:

Спецлікарня у Мадриді:

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