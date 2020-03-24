Пандемия коронавируса: рекордное количество смертей за сутки от COVID-19 в Испании, 2 696 в целом, более 39 тысяч - больны
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Число жертв пандемии коронавирусной болезни COVID-19 в Испании за минувшие сутки значительно возросла. Об этом свидетельствуют официальные данные испанского Министерства здравоохранения, отмечает УНН со ссылкой также на издание El Pais.
Общее количество заразившихся коронавируса, уже более 39 тысяч человек, в том числе за последние сутки обнаружили более 6 584 новых случаев инфицирования.
С начала эпидемии умерли 2 696 человек (в том числе за сутки — 514), а 3794 полностью выздоровели (за сутки — 439 человек). В отделениях интенсивной терапии находятся 2 636 человек.
Наибольшее количество инфицированных — в Мадриде (12,4 тысяч человек) и Каталония (почти 7,9 тысяч). Многие больные также в Стране Басков, Андалусии, Кастилии-Леон, Кастилии-Ла-Манча, Валенсии. Меньше всего — в африканских городах Сеута и Мелилья.
Datos sobre #Coronavirus en España, desde el primer caso inicial, actualizados a las 11:30h de hoy:
Confirmados 39.673
En UCI 2.636
Fallecidos 2.696
Curados 3.794
Toda la información en @sanidadgob y en: https://t.co/rK1snxlbGE#COVID19 #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/hsLtUoq7DO
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