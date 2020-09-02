Тренер сборной Швейцарии: Украина играет в футбол европейского уровня

"Честно говоря, я с опасениями ждал этого сбора, поскольку игроки сборной находились в разных физических кондициях, - сказал тренер сборной Швейцарии на предматчевой пресс-конференции. - Однако ребята меня успокоили - они готовы играть и тренироваться на 100 процентов. Думаю, что сопернику немного легче, потому что украинцы имели больше времени на подготовку".

"Я считаю, что Украина демонстрирует футбол европейского уровня, и она доказала это в отборочном турнире Евро-2020 и Лиге наций-2018/19. Мои комплименты Андрею Шевченко", - отметил он, говоря о нашей национальной сборной по футболу.

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Отметим, что первый матч Лиги наций "Украина - Швейцария" состоится в четверг, 3 сентября, во Львове. Начало в 21:45.

Напомним, в июне, УАФ продлил контракт с тренерским штабом Андрея Шевченко до 31 декабря 2022 года.

По словам президента Ассоциации Андрея Павелко, Шевченко искренне "живет сборной" и не озвучил никакого дополнительного условия контракта.