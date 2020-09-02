Тренер збірної Швейцарії: Україна грає в футбол європейського рівня
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Тренер збірної Швейцарії Володимир Петкович висловив думку про українську команду. За його словами наша національна збірна грає в футбол європейського рівня, за що головний тренер Андрій Шевченко вартий компліментів, передає УНН з посиланням на Football.ua.
"Чесно кажучи, я з побоюваннями чекав цього збору, оскільки гравці збірної перебували в різних фізичних кондиціях, - сказав тренер збірної Швейцарії на передматчевій пресконференції. - Однак хлопці мене заспокоїли - вони готові грати і тренуватися на 100 відсотків. Думаю, що супернику трохи легше, тому що українці мали більше часу на підготовку".
"Я вважаю, що Україна демонструє футбол європейського рівня, і вона довела це у відбірковому турнірі Євро-2020 і Лізі націй-2018/19. Мої компліменти Андрієві Шевченку", - відмітив він, кажучи про нашу національну збірну з футболу.
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Відзначимо, що перший матч Ліги націй "Україна - Швейцарія" відбудеться у четвер, 3 вересня, у Львові. Початок о 21:45.
Нагадаємо, в червні, УАФ продовжив контракт з тренерським штабом Андрія Шевченка до 31 грудня 2022 року.
За словами президента Асоціації Андрія Павелко, Шевченко щиро "живе збірною" і не озвучив жодної додаткової умови контракту.