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Тренер "ПСЖ" назвал главную цель матча 1/2 финала Лиги чемпионов

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КИЕВ. 4 мая. УНН. Главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино дал предматчевый комментарий игры 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с "Манчестер Сити", сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Цитата

Почеттино желает чтобы его подопечные лишили владения мячом английский клуб.

“Наша цель — лишить их мяча. С учетом качеств игроков наша команда тоже любит держать мяч, но сохраняя баланс между владением и переходными фазами. Мы будем играть агрессивно и постараемся хорошо использовать свои моменты. Нам нужно забить два гола. Это будет настоящая битва. Будет сложно, но мы должны быть готовы к этому”, — отметил аргентинец.

О состоянии Мбаппе и шансах француза принять участие в игре с “горожанами” Почеттино сказал следующее: “мы еще оценим состояние Мбаппе. Он будет заниматься индивидуально. Вечером посмотрим, как он себя чувствует и будет ли он готов сыграть, и потом примем решение. У нас большой состав, все игроки могут выполнить нашу задачу. Даже если Килиан не сможет сыграть, у нашей команды есть все, чтобы попытаться добиться победы”.

Что предшествовало этому

Капитан “ПСЖ” раскрыл причины поражения в первой игре от “Манчестер Сити”.

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