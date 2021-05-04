Тренер "ПСЖ" назвав головну ціль матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

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Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Головний тренер "ПСЖ" Маурісіо Почеттіно дав передматчевий коментар гри у відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА із "Манчестер Сіті", повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.

Цитата

Почеттіно бажає аби його підопічні позбавили володіння м’ячем англійський клуб.

“Наша мета — позбавити їх м’яча. З урахуванням якостей гравців наша команда теж любить тримати м’яч, але зберігаючи баланс між володінням та перехідними фазами. Ми будемо грати агресивно і постараємося добре використовувати свої моменти. Нам потрібно забити два голи. Це буде справжня битва. Буде складно, але ми повинні бути готові до цього”, — відзначив аргентинець.

Про стан Мбаппе та шанси француза взяти участь у грі з “містянами” Почеттіно сказав наступне: “ми ще оцінимо стан Мбаппе. Він буде займатися індивідуально. Увечері подивимося, як він себе почуває і чи буде він готовий зіграти, і потім приймемо рішення. У нас великий склад, всі гравці можуть виконати нашу задачу. Навіть якщо Кіліан не зможе зіграти, у нашої команди є все, щоб спробувати домогтися перемоги”.

Що передувало цьому

Капітан “ПСЖ” розкрив причини поразки у першій грі від “Манчестер Сіті”.

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